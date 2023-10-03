Объем продаж подержаных автомобилей в Татарстане увеличился почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Татарстане выросли на 23,8% по сравнению с июлем — сентябрем прошлого года. Средняя стоимость машины за этот период увеличилась на 35,5%, сообщили аналитики «Авито Авто».

В среднем подержанную модель татарстанцы могли купить за 745 тысяч рублей. Самыми популярными моделями в ценовом сегменте до 1,5 миллиона в Татарстане стали Lada Granta, Lada Kalina, Lada 2114 Samara, Lada Priora, а также Kia Rio.

Из автомобилей стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей татарстанцы чаще всего приобретали Kia Sportage, Hyundai Creta, Kia Sorento Prime, Toyota Camry и Hyundai Santa Fe. В топ-5 покупаемых моделей дороже 3 млн рублей вошли Hyundai Tucson, BMW X5, BMW 5 серии, Kia Sportage и Hyundai Santa Fe.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за III квартал рост продаж на рынке подержанных автомобилей составил 14,2%. Средняя цена единицы увеличилась на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 640 тысяч рублей.

Напомним, за июнь — июль этого года ввоз автомобилей с пробегом из-за границы в Татарстане увеличился на 471,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупательский интерес вырос на 125%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина