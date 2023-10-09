В Казани открыли мемориальную доску, посвященную балерине Нинель Юлтыевой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь балерины, педагога, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкирии Нинель Юлтыевой.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища. Нинель Юлтыева работала в нем с 1998 по 2014 год.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В церемонии открытия приняла участие первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нинель Юлтыева ушла со сцены в 40 лет, чтобы руководить балетной труппой Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Позже она открыла кафедру хореографии в Казанском институте культуры и искусств. В 1970-е и 1980-е годы Юлтыева работала за рубежом как балетмейстер и педагог Каирской балетной труппы и Каракасского театра имени Тересы Карреньо.

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Максим Кокунин