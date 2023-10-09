В Казани откроются три подростковых клуба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани откроют три новых подростковых клуба. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Она напомнила, что в Казани строится подростковый клуб по улице Короленко, 11а. В шаговой доступности от него находятся три школы и пять детсадов. Монолитные и кровельные работы на объекте выполнены на 100%.

Ремонт на сегодняшний день ведется в подростковом клубе «Вертолет» по ул. Мало-Московской, 15. Он располагается в здании бывшего ДК машиностроителей, которое в 2019 году передали на баланс МБУ «Подросток».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Алия Загидуллина обратила внимание, что с нового учебного года подростковые клубы работают ежедневно. До этого они функционировали пять дней в неделю.

Напомним, в 2023 году на капремонт четырех подростковых клубов Татарстана направили 100 млн рублей. В целом в регионе функционируют 227 клубов в 29 городах и районах.



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Татьяна Демина