На капремонт четырех татарстанских подростковых клубов потратят 100 млн рублей

В 2023 году на капитальный ремонт четырех татарстанских подростковых клубов потратят 100 млн рублей. Об этом заявил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В молодежном клубе «Мирас» Нурлатского района Татарстана появятся кухонная мастерская, где будут проводиться творческие вечера, готовить национальные блюда, коворкинг — для проведения гитарников, просмотра фильмов, арт-мастерская — рисование песком, мастер-классы рисования гуашью.

В подростковом клубе «Атлант» Ютазинского района после ремонта будут функционировать такие направления, как клуб блогеров, киберспорт, звукозаписывающая студия, медиацентр, летняя терраса для проведения лекториев на открытом воздухе.

Подростковый клуб «Актай» Алькеевского района будет направлен на развитие молодежного правоохранительного движения, а также воспитание гражданственности и патриотизма среди студенческой и работающей молодежи.

В молодежном клубе «Родничок» Альметьевского района появятся обновленные спортивный и тренажерный залы. Туда завезут многофункциональное оборудование.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Важно занять подростка, вовлечь его в активную деятельность. Чем больше таких площадок, тем больше шансов, что подросток не будет пропадать на улице или попадать в деструктивные компании. У каждого подростка должно быть место для досуга в шаговой доступности, чтобы там он мог заниматься тем, что ему по-настоящему интересно, — отметил министр.

Еще в пяти подростковых клубах Зеленодольска, Набережных Челнов и Казани идут проектные работы и разработка концепции. В целом в Татарстане функционируют 227 клубов в 29 городах и районах республики.

Месяц назад «Реальное время» писало, что власти Татарстана выделят 47,8 млн рублей на реализацию трех проектов по строительству молодежных объектов на территории республики. В их число войдут молодежный центр, а также здания и сооружения в двух детских оздоровительных лагерях. Сдать полностью готовые объекты планируется до 30 ноября текущего года.



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Айрат Назипов