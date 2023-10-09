Продажи алкоголя в России в январе — сентябре снизились на 4,2%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России в январе — сентябре 2023 года наблюдается снижение продаж алкогольной продукции на 4,2% — до 132,1 млн дал. Об этом рассказали в Росалкогольтабакконтроле.

Так, розничные продажи водки в России за указанный период упали на 5,7% — до 54,9 млн дал, коньяка на 7,2% — до 5,9 млн дал.

Снижение наблюдается и в продажах спиртных напитков с крепостью выше 9% — они упали на 4,4% до 76,2 млн дал (в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% — на 96,9%, до 19 тыс. дал). А вот на 1,7% выросли продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% — до 9,5 млн дал.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Значительно выросли с января по сентябрь розничные продажи слабоалкогольных напитков — до 17,2% (или до 15,6 млн дал).

Продажи ликерных вин снизились на 25% год к году — до 599 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 60%, до 25,3 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 87,8%, до 343,1 тыс. дал, виноградных вин — на 7%, до 22,2 млн дал, игристых вин — на 7,2%, до 8,7 млн дал.

В то же время продажи плодовой алкогольной продукции выросли на 5,7%, до 8,3 млн дал.

При этом в сентябре 2023 года продажи алкогольной продукции снизились на 5,4% по сравнению с сентябрем 2022 года и составили 18,8 млн дал (в том числе спиртных напитков с крепостью выше 9% — на 4,5%, до 10,6 млн дал), уточняет ТАСС.

В Татарстане в 2023 году умеренно продолжает расти потребление алкоголя. За первые 4 месяца этого года положительная динамика на алкогольном рынке республики составила порядка 2% в натуральном выражении.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова