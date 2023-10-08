Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он поблагодарил его за внимание к сотрудничеству с республикой в рамках российско-катарских отношений.

Рустам Минниханов обратил внимание, что на сегодняшний день товарооборот между Катаром и Татарстаном скромный, хотя номенклатура продукции, которую республика могла бы поставляться в эту страну, достаточно широкая, сообщает пресс-служба раиса региона.

Эмир Катара заявил Рустаму Минниханову о намерении направить в ближайшее время в Татарстан делегацию государства, чтобы изучить перспективы сотрудничества. Кроме того, страна в 2024 году планирует отправить на KazanForum представительную группу бизнесменов.

На встрече делегацию Татарстана пригласили поучаствовать в экономическом самите, который пройдет в мае 2024 года в Дохе. Рустам Минниханов заверил эмира Катара, что республика сформирует группу представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса и направит ее для изучения опыта и налаживания деловых контактов.

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Татьяна Демина