Авиарейс Набережные Челны — Минеральные Воды вылетел с 6-часовой задержкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Авиарейс № А4568 авиакомпании «Азимут» вылетел из Набережных Челнов в Минеральные Воды в 18 часов 35 минут, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Задержка составила 6 часов 10 минут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На время ожидания вылета пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Транспортная прокуратора не получала жалобы.



Напомним, изначально вылет отложили с 12:25 до 18:20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета. На рейс зарегистрированы 87 пассажиров.

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Галия Гарифуллина