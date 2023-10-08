UFC разрешил использование российских флагов на турнирах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава международной организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт объявил, что запрет на использование бойцами флагов своих стран на турнирах UFC отменен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

— Флаги возвращаются. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. И я подумал: «Черт возьми, мы возвращаем флаги», — цитируют главу UFC Sporting News.

Уайт подтвердил, что флаги России тоже будут разрешены. Он заявил: «Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо».

Флагм были отменены UFC весной 2022 года.

Напомним, международная федерация киберспорта вернула командам из России возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Соответствующее решение приняли на съезде Международной федерации киберспорта 28 августа.



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Галия Гарифуллина