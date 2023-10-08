Казанская «Стрела» одержала победу над «Металлургом»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляции матча с youtube.com/@RugbyRussia

Регбисты казанской «Стрелы» обыграли новокузнецкий «Металлург» в рамках матча восьмого тура PARI чемпионата России по регби.

Казанцы одержали победу со счетом 31:36.

Таким образом, «Стрела» добилась уже шестой победы в чемпионате. В прошлом туре PARI чемпионата России по регби «Металлург» одержал победу над московским «Динамо».

скриншот realnoevremya.ru/трансляции матча с youtube.com/@RugbyRussia

Казанцы в прошлом матче, который состоялся 2 октября, на своем стадионе победили команду «Енисей-СТМ» со счетом 15:12.

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Илина Хакимова