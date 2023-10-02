Казанская «Стрела» обыграла «Енисей-СТМ» на своем поле

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Регбисты казанской «Стрелы» на своем стадионе победили команду «Енисей-СТМ» в рамках PARI чемпионата России по регби. Счет — 15:12.

В первом тайме татарстанские спортсмены уступали со счетом 3:5, но уже во второй половине встречи игроки ДжейПи Нила вырвались вперед (12:7).

«Стрела» одержала пятую победу в чемпионате. А для красноярской команды это первое поражение в сезоне. До этого регбисты одержали пять побед.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В предыдущей игре казанская команда проиграла «Красному Яру». Клуб из Красноярска выиграл со счетом 20:21.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов