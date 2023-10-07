МИД считает антироссийским проект стратегии внешней политики Швейцарии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Одобренный властями Швейцарии проект стратегии внешней политики является «откровенно антироссийским». К такому выводу пришли в Министерстве иностранных дел России.

— Полагаем, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии однозначно свидетельствует о движении Берна в фарватере недальновидной политики «коллективного Запада». Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали «на бумаге» демонтаж принципов «вечного нейтралитета», — сообщили в ведомстве.

В документе власти Швейцарии признают, что Берн осознанно свел политический диалог с Москвой к минимуму.

— Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки, — подытожили в МИД.

В августе Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией. Ограничения накладывают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России.



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Айрат Назипов