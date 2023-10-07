Президентов Казахстана и Узбекистана прокатили на автомобиле Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин прокатил своего своих коллег из Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарт Токаева на внедорожнике Aurus, который производят в Елабуге. Видео опубликовано в telegram-канале RT.

Сегодня, главы трех государств приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа из России в Узбекистан через Казахстан. Запуск прошел в формате видеоконференции.

Месяц назад Владимир Путин показал председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, который производят в Елабуге. Лидер Северной Кореи ненадолго занял место на заднем сиденье автомобиля. Российский президент расположился рядом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, российский президент выразил мнение, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. Согласно данным из открытых источников, сейчас эти автомобили стоят в пределах 35 миллионов рублей.

В начале года сообщалось, что Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.

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Айрат Назипов