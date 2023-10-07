Президентов Казахстана и Узбекистана прокатили на автомобиле Aurus
Президент России Владимир Путин прокатил своего своих коллег из Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарт Токаева на внедорожнике Aurus, который производят в Елабуге. Видео опубликовано в telegram-канале RT.
Сегодня, главы трех государств приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа из России в Узбекистан через Казахстан. Запуск прошел в формате видеоконференции.
Месяц назад Владимир Путин показал председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, который производят в Елабуге. Лидер Северной Кореи ненадолго занял место на заднем сиденье автомобиля. Российский президент расположился рядом.
Напомним, российский президент выразил мнение, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. Согласно данным из открытых источников, сейчас эти автомобили стоят в пределах 35 миллионов рублей.
В начале года сообщалось, что Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.
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