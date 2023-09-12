Автомобили Aurus могут подешеветь в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. С таким прогнозом выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

— Это стоит дорого, потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет, — считает президент.

Глава государства добавил, что развитие автопрома требует времени, но в перспективе это позволит производителям получить новые компетенции и создать рабочие места.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом, по словам президента, российские машины выглядят поскромнее, чем Mercedes и Audi, но единственно правильный пример нужно брать с Индии, где делают упор на отечественный транспорт.

Согласно данным из открытых источников, сейчас автомобили Aurus стоят в пределах 35 миллионов рублей.

В начале года сообщалось, что Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов