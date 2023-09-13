Лидеру КНДР показали автомобиль Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин показал председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, который производят в Елабуге. Об этом пишет «Интерфакс».

Путин предложил гостю посидеть в лимузине и еще в одной модели Aurus. Ким Чен Ын ненадолго занял место на заднем сиденье автомобиля. Российский президент расположился рядом.

Переговоры между двумя лидерами проходят в эти минуты на космодроме Восточный в Амурской области. До них стороны осмотрели объекты нового космодрома — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне российский президент выразил мнение, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. Согласно данным из открытых источников, сейчас автомобили Aurus стоят в пределах 35 миллионов рублей.

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Айрат Назипов