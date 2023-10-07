Рустам Минниханов оценил вклад Владимира Путина в развитие Татарстана

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Встреча с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения на совещании в Доме правительства республики. Он также оценил вклад главы государства в развитие республики.

— Благодаря его личному вниманию и поддержке Татарстан уверенно движется вперед. Это значимое для страны время. Мы должны еще сильнее сплотиться вокруг нашего национального лидера и работать на благо Отечества. Еще раз поздравляем, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление Владимиру Путину с днем рождения. Он пожелал российскому президенту доброго здоровья от всего народа республики.



Также в столице Татарстана состоялся автопробег в честь дня рождения президента России. Колонна автомобилей, украшенных флагами и наклейками, проехала от проспекта Ямашева в направлении парка Победы. В событии участвовали не только современные, но и ретроавтомобили.

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Айрат Назипов