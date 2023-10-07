В Казани проходит автопробег «Команда Путина»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанцы стали участниками автопробега в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Сегодня глава государства отмечает свое 71-летие.

Колонна автомобилей, украшенных флагами и наклейками, проедет от проспекта Ямашева в направлении парка Победы. В колонне участвуют не только современные, но и ретроавтомобили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На финише пробега состоится отправка конвоя с гуманитарной помощью военнослужащим Татарстана и местным жителям, которые пострадали от боевых действий.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление Владимиру Путину с днем рождения. Он пожелал российскому президенту доброго здоровья от всего народа республики.



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Айрат Назипов