На зерноскладе Заинского хлебоприемного предприятия вспыхнул пожар
Сегодня утром, 7 октября, на территории Заинского хлебоприемного предприятия произошел пожар. Огонь вспыхнул на зерноскладе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
На момент прибытия первых пожарных подразделений горела кровля здания. За 20 минут пожарные локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.
В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
В апреле загорелась кровля зерносклада на территории ОАО «Буинский элеватор». Пожар был локализован спустя 12 минут с момента вызова. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным понадобилось около 40 минут.
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