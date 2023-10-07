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На зерноскладе Заинского хлебоприемного предприятия вспыхнул пожар

11:14, 07.10.2023
На зерноскладе Заинского хлебоприемного предприятия вспыхнул пожар
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня утром, 7 октября, на территории Заинского хлебоприемного предприятия произошел пожар. Огонь вспыхнул на зерноскладе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На момент прибытия первых пожарных подразделений горела кровля здания. За 20 минут пожарные локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В апреле загорелась кровля зерносклада на территории ОАО «Буинский элеватор». Пожар был локализован спустя 12 минут с момента вызова. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным понадобилось около 40 минут.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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