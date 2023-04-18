На зерноскладе в Буинске ликвидировали пожар

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в Буинске загорелась кровля зерносклада на территории ОАО «Буинский элеватор». По данным ГУ МЧС России по Татарстану, огонь охватил крышу одноэтажного пустого здания, размерами в плане 150х20 м.



Пожар был локализован спустя 12 минут с момента вызова. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным понадобилось около 40 минут.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 1 465 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 59,4%.



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Айрат Назипов