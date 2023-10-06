Прокуратура требует взыскать с двух татарстанцев 10 млн рублей за незаконную вырубку деревьев

Прокуратура требует обратить в пользу государства более 10 млн с двух татарстанцев. Они незаконно вырубали деревья на территории Заинского лесничества, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ущерб лесничеству злоумышленники причинили в период с октября по ноябрь 2018 года. Они вырубили более 2 тысяч куб. м различных пород лесных насаждений. Решением суда злоумышленников признали виновными по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений). Однако ущерб государству они не возместили.

В связи с этим надзорное ведомство предъявило исковое заявление о взыскании с ответчиков в пользу бюджета денежных средств в указанном размере. Акт прокурорского реагирования направлен в Заинский районный суд.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце сентября прокуратура Татарстана потребовала от троих местных браконьеров компенсацию за браконьерский лов раков. Жители Болгара поймали более 20 тысяч экземпляров, причинив государству ущерб более чем на 1,7 млн рублей.



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Айрат Назипов