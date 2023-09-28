Прокуратура в Татарстане требует компенсацию за браконьерский лов раков на 1,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана требует от троих местных браконьеров компенсацию за браконьерский лов раков — трое жителей Болгара поймали более 20 тысяч экземпляров, причинив государству ущерб более чем на 1,7 млн рублей, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.



Татарстанцы занимались незаконной добычей раков на особо охраняемой природной территории в акватории Волги более трех лет.

Браконьеров признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) в октябре 2022 года. Однако браконьеры так и не возместили ущерб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с ответчиков стоимость незаконного улова. Акт прокурорского реагирования направлен в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.

В Тукаевском районе Татарстана вынесли приговор 30-летнему мужчине, который в июне незаконно добыл 1,3 тысячи речных раков на Каме. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Незаконное орудие лова изъято, его уничтожат.

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Маргарита Головатенко