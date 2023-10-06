Жители Альметьевска жалуются на бродячих собак — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В микрорайоне РТС Альметьевска местные жители жалуются на стаю бродячих собак. Чаще всего они нападают на детей и велосипедистов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Пятилетний мальчик у машины играл. Его в бок начала кусать собака. Он плачет, хотя рядом все были. Но никто не слышал. Я подошла и отогнала этих собак, — вспомнила жительница микрорайона РТС Роза Гиматдинова.

Одни жители называют собак агрессивными, другие говорят, что животные добрые и ни на кого не нападают.

После жалоб жителей микрорайона собак отловили, стерилизовали и привили от бешенства. Затем их отпустили на волю.

Департамент развития Альметьевского района подготовил проект приюта на содержание около 200 бездомных животных. Но денег на его строительство в бюджете района не хватает. Сейчас местные власти ждут республиканского финансирования.

В августе в Альметьевске во дворе дома №39 по ул. Джалиля бездомные собаки напали на ребенка. Факт ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных животных подтвердился прокуратурой города при проверке, организованной после публикации в соцсетях сообщения о пострадавшем мальчике.

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Айрат Назипов