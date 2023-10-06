Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для украинцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России разработало специальный временный порядок въезда в страну для украинских граждан из третьих стран. Они смогут попасть на территорию России только через автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области и пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает ТАСС, изменения вступят в силу с полуночи 16 октября. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях.

Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году беженцы с Украины стали приезжать и в Татарстан. Так, в начале апреля прошлого года в Казань на Центральный железнодорожный вокзал прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

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Айрат Назипов