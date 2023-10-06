В Управлении мореходства Турции опровергли информацию о подрыве сухогруза в Черном море

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler якобы подорвался на мине. Как пишет Reuters, судно получило незначительные повреждения.

Позднее в соцсетях Управление мореходства Турции опровергло это утверждение. Там заявили, что взрыва не было.

— Взрыва на борту не произошло, и не было никакого подрыва на мине. Никаких признаков того, что это могло произойти, получено не было. На судне нет повреждений, и судно не может нести груз, — сказано в сообщении.

В Управлении подчеркнули, что корабль направляется в торговый порт в Одесской области Украины.

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Айрат Назипов