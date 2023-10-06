В Управлении мореходства Турции опровергли информацию о подрыве сухогруза в Черном море
В Черном море недалеко от берега Румынии турецкий грузовой корабль Kafkametler якобы подорвался на мине. Как пишет Reuters, судно получило незначительные повреждения.
Позднее в соцсетях Управление мореходства Турции опровергло это утверждение. Там заявили, что взрыва не было.
— Взрыва на борту не произошло, и не было никакого подрыва на мине. Никаких признаков того, что это могло произойти, получено не было. На судне нет повреждений, и судно не может нести груз, — сказано в сообщении.
В Управлении подчеркнули, что корабль направляется в торговый порт в Одесской области Украины.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым