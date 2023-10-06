Новый корпус в казанской гимназии №19 построен больше чем наполовину

Строительство пристроя к гимназии №19 Приволжского района Казани выполнено на 51%. Уже завершены работы по кирпичной кладке на первом и втором этажах, монолитному строительству, установке парапетов на кровле и штукатурке цоколя.

Монтаж вентиляции выполнен на 86%, фасад утеплен на 60%. Электромонтажные работы подвала осуществлены на 95%, а первого этажа — на 60%, сообщили в мэрии.

Школа построена в 1987 году, общая площадь здания составляет чуть более 10 тыс. кв. м. В учебном заведении 58 кабинетов. В 2019 году на территории гимназии проводился ремонт проезжей части с заменой бортовых камней, в 2015 году — косметический ремонт стен и подоконников.

realnoevremya.ru (архив)

Объект планируют сдать к 1 декабря. В корпусе будут располагаться спортзал, актовый залом, блок питания и 12 дополнительных кабинетов.

Как писало «Реальное время», на эти цели выделили 368,7 млн рублей. Заказчиком выступило ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Возведение здания вызвано значительным превышением проектной мощности. Сейчас в школе на 800 мест обучаются 1 813 детей.

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Айрат Назипов