Россияне рассказали, какие действия коллег вызывают у них недовольство

Почти половине жителей России не нравится, когда в рабочем коллективе распространяют сплетни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования «Работы.ру».

Сплетни в коллективе раздражают 45% российских работников. Почти у трети граждан — 31% — негативную реакцию вызывает манера коллег вести громкие разговоры по телефону. Более четверти респондентов — 26% — нервирует, когда рабочие задачи откладывают до последнего. Каждого четвертого опрошенного раздражает, если другие сотрудники часто отходят на перерыв.

realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в число неприятных действий коллег вошли захламление рабочего места (такой ответ дали 24% россиян), а также непунктуальность и регулярные отгулы (18%). Недовольны, если сотрудники неоперативно отвечают на сообщения в мессенджерах или на почте, 15% респондентов.

Напомним, считают несправедливым, что их доход отличается от дохода коллег, 38% татарстанцев. Столько же опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Каждый четвертый (25%) сообщил, что его работодатель выплачивает равные суммы работникам на одинаковых позициях.

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Галия Гарифуллина