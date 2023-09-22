Более трети жителей Татарстана недовольны разницей в зарплате с коллегами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению 38% татарстанцев, то, что их оклады не равны окладам коллег, несправедливо. Столько же жителей республики считают разницу в зарплате нормой, сообщают аналитики hh.ru.

Недовольны тем, что их доход отличается от дохода коллег, 38% татарстанцев. Чаще всего такое мнение высказывали юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), медработники и бухгалтеры (по 43%). Придерживаются противоположной точки зрения также 38% опрошенных. Каждый четвертый (25%) сообщил, что его работодатель выплачивает равные суммы работникам на одинаковых позициях — чаще всего так происходит в сфере туризма и ресторанного бизнеса (35%).

realnoevremya.ru (архив)

Неизвестны доходы коллег и начальства 38% татарстанцев. Знают о зарплате рядовых сотрудников 40% опрошенных, но ни один респондент из республики не сообщил, что владеет информацией о заработке начальства. Не скрывают размеры выплат в коллективах 22% жителей республики.

Не обсуждают уровень дохода с коллегами чаще всего в сферах маркетинга и информационных технологий (по 52%), делятся размерами выплат сотрудники сфер финансов (30%), управления персоналом (28%) и строительства (27%).

Напомним, готовы сменить Казань на небольшой город ради увеличения дохода вдвое 55% жителей столицы Татарстана. Отказались бы от такого предложения 36% опрошенных, не смогли определиться 9% респондентов.



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Галия Гарифуллина