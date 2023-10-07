В России стали чаще покупать бытовую технику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле — сентябре 2023 года россияне купили на 45% больше бытовой техники, чем в январе — марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По сравнению с январем — мартом спрос на электронику для дома в июле — сентябре увеличился на 45%, по сравнению с апрелем — июнем — на 4%. В III квартале прошлого года было реализовано на 22% меньше бытовой техники, чем в этом.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Наибольшее значение среднего чека на технику для дома в России было зафиксировано с мая по июнь этого года: оно составляло 7,5 тысячи рублей. В I квартале россияне потратили на электронику в среднем 7,3 тысячи рублей, а в III квартале — 7,2 тысячи рублей. Интересно, что в прошлом году с июля по сентябрь средний чек равнялся всего 5,3 тысячи рублей.

Напомним, казанцы стали чаще чинить бытовую технику вместо покупки новой. По сравнению с прошлым годом спрос на мастеров по ремонту крупной бытовой техники в столице Татарстана вырос почти в четыре раза (+288%), а по ремонту мелкой — почти в полтора (+41%). Больше всего спрос увеличился на ремонт плит (+515%) холодильников (+294%) и кондиционеров (+46%).

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Галия Гарифуллина