Исследование: казанцы все чаще ремонтируют бытовую технику вместо покупки новой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани стали чаще чинить бытовую технику. По сравнению с прошлым годом спрос на мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос почти в четыре раза (+288%), а по ремонту мелкой — почти в полтора (+41%). Больше всего спрос вырос на ремонт плит (+515%) холодильников (+294%) и кондиционеров (+46%), следует из данных опроса «Авито.Услуги».

Согласно результатам опроса, за ремонтом техники за прошедший год обращался каждый второй (61%) житель Казани. При этом мелкая бытовая техника — электрочайники, мультиварки, миксеры и др. — чаще всего ломалась у 38% респондентов, стиральные машинки и холодильники ломались у 38% и 21% казанцев соответственно. Этот же опрос показал, что 99% казанцев готовы чаще обращаться за ремонтом техники к мастерам, если поиск мастеров по ремонту будет проще или после починки техника прослужит долго.

Большинство казанцев (61%) готовы ремонтировать бытовую технику, если поломка некритичная, а после ремонта устройство прослужит еще долго и надежно. По 22% и 31% казанцев соответственно заявили, что были бы готовы чаще выбирать ремонт, а не покупку новой техники, если бы могли найти на 100% надежного мастера или уже имели бы знакомых мастеров, которые бы успешно чинили бытовую технику для них или их знакомых.

Интересно, что чем моложе человек, тем вероятнее он выберет ремонт бытовой техники вместо покупки новой. Люди в возрасте 18—24 лет реже других отвечали, что не будут анализировать поломку и сразу приступят к поиску новой техники.

Для большинства казанцев (от 44% до 53% в зависимости от сегмента техники) комфортная стоимость ремонта составляет до 5 тысяч. Больше всего казанцы готовы заплатить за ремонт холодильника: 22% жителей столицы Татарстана готовы выложить на это от 5 до 10 тысяч рублей, в то время как аналогичную сумму на ремонт другой крупной бытовой техники готовы заплатить лишь от 12% до 22% жителей Казани.

Идеальный чек на ремонт мелкой бытовой техники у казанцев ниже: 33% респондентов из казанцы заявили, что готовы потратить на ремонт мелкой бытовой техники до 1 тысячи рублей. До 5 тысяч рублей готовы заплатить уже только 18% жителей столицы Татарстана. Треть респондентов (30%) предпочтут ремонту мелкой бытовой техники покупку нового устройства.

Чем больше город, тем меньше людей испытывают стресс в процессе поиска мастера по ремонту техники. В Москве и Санкт-Петербурге по этому поводу нервничают 15% и 16% соответственно, в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона — уже 18%, а меньше 500 тысяч — 23% жителей. Это объясняется более высоким предложением в больших городах: больше мастеров, выше конкуренция за клиентов, а оттого лучше сервис и комфортнее условия.

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