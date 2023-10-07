Большинство казанцев выступили за бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Семь из 10 жителей Казани одобрили идею раздачи пенсионерам и малоимущим товаров с истекающим сроком годности. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

С такой инициативой выступили сотрудники Финансового университета. Они предлагают создать в магазинах «социальные полки» с продуктами, срок годности которых скоро истекает. Пенсионеры и граждане, относящиеся к категории социально уязвимых, могли бы забирать такой товар бесплатно или за меньшую стоимость.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поддержали идею 74% казанцев. Выступили с критикой инициативы 18% горожан: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!».

Интересно, что женщины отнеслись к инициативе благосклоннее мужчин (77% против 70%). Респонденты моложе 34 лет были расположены к идее создания «социальных полок» чаще остальных (75%).

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Галия Гарифуллина