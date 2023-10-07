Сегодня в Казани дождь и до +12 градусов

В субботу, 7 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха не превысят +10... +12 градусов. В целом в Татарстане ожидается от +8 до +13°С.

Также в Казани прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ожидается юго-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане существенно ухудшится погода, будет преобладать пасмурная погода, температуры начнут опускаться. Ожидается мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина