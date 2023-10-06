Групповой безвизовый режим между Россией и Индией планируют наладить с 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в следующем году Россия и Индия планируют ввести групповой безвизовый режим для туристов. К этому времени завершится работа по подготовке необходимой документации, сообщает ТАСС.

— Пока идет механизм налаживания (работы группового безвизового режима, — прим. ред.) с Китаем и с Ираном, думаю, что будущее есть. <…> Со следующего года — с Индией, — сказал он.

Напомним, в сентябре Россия предложила полную отмену туристических виз с Оманом, Саудовской Аравией и Малайзией. С инициативой выступил министр экономического развития Максим Решетников.

— Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует, — сказал он.



За январь — июнь 2023 года в России побывали 187,8 тысячи туристов из других стран. Наибольшее число путешественников в январе — июне приехало из Китая — 32,3 тысячи человек. На втором месте среди стран, жители которых приезжали в Россию в первой половине года, Турция — 20,6 тысячи туристов. Топ-3 замыкает ФРГ — 12,5 тысячи визитов.



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Максим Кокунин