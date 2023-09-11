ВЭФ: Россия думает над отменой туристических виз с Оманом, Саудовской Аравией и Малайзией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ходе сессии ВЭФ «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности», Россия предложила полную отмену туристических виз с Оманом, Саудовской Аравией и Малайзией. С инициативой выступил министр экономического развития Максим Решетников.

— Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует, — сказал он.



Для иностранных туристов в России также уже в третьем — начале четвертого квартала 2023 года будет запущена платежная карта, уточняет ТАСС.

Россия и Китай выразили готовность на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. В этом году из 30 тысяч иностранных туристов, посетивших РФ, 30 тысяч сделали это по электронной визе.

Также с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. А в 2024 году, как заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, групповой безвизовый туробмен между РФ и Индией может быть запущен в 2024 году.

За январь — июнь 2023 года в России побывали 187,8 тысячи туристов из других стран. Наибольшее число путешественников в январе — июне приехало из Китая — 32,3 тысячи человек. На втором месте среди стран, жители которых приезжали в Россию в первой половине года, Турция — 20,6 тысячи туристов. Топ-3 замыкает ФРГ — 12,5 тысячи визитов.



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Илина Хакимова