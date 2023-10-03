Эксперт рассказала, почему в следующем году цены на такси в России вырастут на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России тарифы в такси будут повышены на 7—10% в следующем году. Об этом сообщила глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

— Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7—10% к уровням сегодняшних тарифов, — цитирует ее «Газета.Ru».

Среди причин увеличения стоимости поездок на такси Зарипова назвала подорожание автомобилей и их техобслуживания, а также повышение цен на бензин и страхование. Кроме того, проблемой стала нехватка водителей. Сервисы такси в связи с этим привлекают на работу людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Ирины Зариповой, до конца декабря этого года резкого повышения тарифов не ожидается.

Напомним, в Казани такси за год подорожало более чем на треть. В августе 2023 года в Казани средняя стоимость поездки составила 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5% больше, чем в конце лета прошлого года, когда она составляла 20,33 рубля.

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Галия Гарифуллина