В Казанском медколледже идет эвакуация

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Сегодня утром в Казанском медколледже, директора которого судят по подозрению в получении взяток за гарантированное поступление абитуриентов, началась эвакуация, сообщают очевидцы.

Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, студенты сейчас находятся на улице рядом с территорией колледжа. Уточняется, что подробностей происходящего студенты не знают.

29 августа в России начались первые всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, а также иных чрезвычайных ситуациях. Они продлились до 30 августа.



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Илина Хакимова