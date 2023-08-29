В школах и колледжах стартовали первые всероссийские учения по отработке действий при ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России начались первые всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, а также иных чрезвычайных ситуациях. Они будут длиться до 30 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ходе учений в школах, колледжах и техникумах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Сотрудники МЧС России проведут дополнительные инструктажи с преподавательским составом, уроки безопасности с воспитанниками школ и гимназий, а также организуют практические тренировки по эвакуации, в том числе при пожаре. Оценят оперативность прохождения сигналов по системе 112.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как говорил на днях министр просвещения России Сергей Кравцов, учения дадут исчерпывающую информацию о степени готовности педагогов к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки.



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Айрат Назипов