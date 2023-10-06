Российские силы ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Ночью Украина пыталась совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, — сказано в сообщении.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Накануне в Минобороны России сообщили, что вечером дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник в Курской области.

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Илина Хакимова