Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Министерство обороны России сообщило о сбитии украинского беспилотника самолетного типа в Курской области. Инцидент произошел около 20.30 по московскому времени.
— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью, — рассказали в ведомстве.
Напомним, вечером 3 октября дежурные средства ПВО России обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
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