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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

21:49, 05.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Министерство обороны России сообщило о сбитии украинского беспилотника самолетного типа в Курской области. Инцидент произошел около 20.30 по московскому времени.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью, — рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 3 октября дежурные средства ПВО России обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

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Айрат Назипов
Происшествия
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