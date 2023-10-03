«Ак Барс» на своем льду разгромно уступил «Северстали»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» на своем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилось победой гостей со счетом 1:4 (0:2,0:1,1:1).

Еще в первые пять минут игры хоккеисты «Северстали» забросили две шайбы. На третьей минуте счет в матче открыл Александр Соренков, а спустя минуту гол забил Михаил Ильин. В концовке второго периода Данил Аймурзин довел счет до разгромного.

В последнем игровом отрезке «барсы» отыграли одну шайбу. Результативный бросок на счету Семена Терехова, который забил на 51-й минуте игры. На последних секундах встречи казанцы пропустили еще одну шайбу, ее забили в пустые ворота.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В следующем матче «Ак Барс» примет на «Татнефть-Арене» омский Авангард. Встреча состоится в четверг, 5 октября в 19.00.

В предыдущей игре «Ак Барс» дома разгромил «Амур» со счетом 5:1. У казанцев забили Кирилл Семенов и Илья Сафонов — они оформили дубли. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. У хабаровской команды голом отличился Станислав Бочаров.

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Айрат Назипов