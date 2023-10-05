Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с Минобороны России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Несколько тысяч бойцов группы «Вагнер» подписали контракты с ВС России. Они продолжат принимать участие в спецоперации, заявил президент страны Владимир Путин.

— Они делают это на основе подписанных индивидуальных контрактов, чего раньше не было. Это было большой ошибкой. Это же не гарантировало людям социальной защиты. Всем хорошо известно — деньги платили наличными. Честно говоря, это и моя вина, — сказал Владимир Путин.

Всего контракты с Минобороны России заключили уже 335 тысяч человек, подытожил глава государства.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлениями, которые в ФСБ расценили как фактические «призывы к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В итоге в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа», которое позже, после достижения договоренностей, благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прекратили. Позднее подразделения «Вагнера» отправились в Белоруссию. Уже там представители ЧВК и Минобороны страны выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.



23 августа в Тверской области, вблизи Куженкино, упал частный самолет Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер». По словам президента России, внешнего воздействия на самолет руководства компании не было. В телах погибших специалисты обнаружили фрагменты ручных гранат.

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Айрат Назипов