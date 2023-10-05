В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погибли два человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В четверг, 5 октября, в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибли два человека, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. В результате водитель Lada и пассажирка Kia скончались. Второго автомобилиста доставили в больницу.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Напомним, в Чистопольском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли два человека. По предварительным данным, водитель Toyota выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

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Айрат Назипов