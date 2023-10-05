В Чистопольском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Сегодня в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате водитель и пассажир Lada скончались, уточнили в пресс-службе.



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Илина Хакимова