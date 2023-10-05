Производитель из Татарстана расширил бизнес при поддержке СИБУРа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Производитель полимерных труб из Татарстана — компания «РемГазКоммуникации» (РГК) запустила три новые линии по производству сетей водоотведения и канализации, а также многослойных труб больших диаметров. Инвестиционный проект был реализован в рамках программы СИБУРа по поддержке переработчиков «Инвестиционный форсаж».

Запуску проекта предшествовала совместная работа по исследованию рынка. Анализ выявил незакрытые сегменты с потенциально высоким спросом на продукцию. Для реализации проекта СИБУР в рамках меры поддержки клиентов «Инвестиционный форсаж» предоставил компании РГК сырье на специальных условиях в связи с выполнением условия по инвестициям в расширения мощностей. Предприятия СИБУРа поставляют переработчику трубные марки полипропилена и полиэтилена, в том числе спецмарки RC (стойкие к растрескиванию) и полипропилена.

Новые мощности по производству безнапорных гофрированных труб для хозбытовой и ливневой канализации позволят перерабатывать до 2,5 тыс. тонн полипропилена в год, что позволит полностью закрыть спрос на данный вид продукции в республике. Благодаря сырьевой поддержке СИБУРа у предприятия будет возможность выпускать порядка 6 тыс. тонн многослойных труб диаметром до 1200 мм, способных закрыть потребности на узкопрофильные инфраструктурные проекты.

— Финансовая модель, которую мы разработали вместе с СИБУРом в рамках «Инвестиционного форсажа», а также меры поддержки компании-поставщика позволили нам расширить производство. Таким образом, мы сможем закрыть потребности рынка в качественной и востребованной трубной продукции. Запуск новых производственных линий — это пример эффективного сотрудничества производителя полимеров с переработчиком. Благодарю коллег за партнерский подход. Мера поддержки СИБУРа позволяет нам в своих инвестиционных планах снижать финансовую нагрузку. Это уменьшает сроки окупаемости приобретенного оборудования, а также позволяет реинвестировать средства в новые проекты. Запуск новых производств способствует увеличению рабочих мест в республике, а также росту налоговых отчислений в бюджет Татарстана, — рассказал генеральный директор «РемГазКоммуникации Ленар Гильмутдинов».

Реализация проекта позволила создать 100 рабочих мест.

Для реализации проекта СИБУР в рамках меры поддержки клиентов «Инвестиционный форсаж» предоставил компании РГК сырье на специальных условиях. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез. Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

Весной 2024 года при поддержке СИБУРа планируется запуск производства фитингов. Предварительный объем переработки до 40 тонн в месяц позволит импортозаместить и удовлетворить запросы на эту продукцию в сетях водоснабжения и газификации. СИБУР продолжает работу над выпуском специальной литиевой марки для данного производства.

— Партнерство и достижение совместного оптимального результата лежат в основе философии бизнеса СИБУРа. В последние несколько лет мы далеко продвинулись в работе с клиентами-переработчиками, научились лучше отвечать на их запросы, участвовать в развитии бизнеса. В данном случае — молодая, но очень амбициозная компания использует наш специальный инструмент — предоставление сырья на более выгодных условиях при инвестициях в расширение мощностей. Такой формат позволяет с одной стороны усиливать в короткие сроки потенциал как отдельных участников, так и кластеров переработчиков вокруг наших предприятий, а в конечном счете повышает устойчивость нашего бизнеса и всей нефтехимической отрасли. С другой стороны — увеличение глубины переработки полимеров внутри страны отвечает запросу конечных потребителей в России по обеспечению продукцией в новых реалиях. Это строительная отрасль, автомобилестроение, ЖКХ, медицина, пищевая промышленность. Мы продолжим следовать этому вектору, искать новые пути расширения возможностей наших клиентов — на системном уровне и в рамках индивидуальной работы с каждым, — подчеркнул член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.