Производитель из Татарстана расширил бизнес при поддержке СИБУРа
Производитель полимерных труб из Татарстана — компания «РемГазКоммуникации» (РГК) запустила три новые линии по производству сетей водоотведения и канализации, а также многослойных труб больших диаметров. Инвестиционный проект был реализован в рамках программы СИБУРа по поддержке переработчиков «Инвестиционный форсаж».
Запуску проекта предшествовала совместная работа по исследованию рынка. Анализ выявил незакрытые сегменты с потенциально высоким спросом на продукцию. Для реализации проекта СИБУР в рамках меры поддержки клиентов «Инвестиционный форсаж» предоставил компании РГК сырье на специальных условиях в связи с выполнением условия по инвестициям в расширения мощностей. Предприятия СИБУРа поставляют переработчику трубные марки полипропилена и полиэтилена, в том числе спецмарки RC (стойкие к растрескиванию) и полипропилена.
Новые мощности по производству безнапорных гофрированных труб для хозбытовой и ливневой канализации позволят перерабатывать до 2,5 тыс. тонн полипропилена в год, что позволит полностью закрыть спрос на данный вид продукции в республике. Благодаря сырьевой поддержке СИБУРа у предприятия будет возможность выпускать порядка 6 тыс. тонн многослойных труб диаметром до 1200 мм, способных закрыть потребности на узкопрофильные инфраструктурные проекты.
— Финансовая модель, которую мы разработали вместе с СИБУРом в рамках «Инвестиционного форсажа», а также меры поддержки компании-поставщика позволили нам расширить производство. Таким образом, мы сможем закрыть потребности рынка в качественной и востребованной трубной продукции. Запуск новых производственных линий — это пример эффективного сотрудничества производителя полимеров с переработчиком. Благодарю коллег за партнерский подход. Мера поддержки СИБУРа позволяет нам в своих инвестиционных планах снижать финансовую нагрузку. Это уменьшает сроки окупаемости приобретенного оборудования, а также позволяет реинвестировать средства в новые проекты. Запуск новых производств способствует увеличению рабочих мест в республике, а также росту налоговых отчислений в бюджет Татарстана, — рассказал генеральный директор «РемГазКоммуникации Ленар Гильмутдинов».
Реализация проекта позволила создать 100 рабочих мест.
Весной 2024 года при поддержке СИБУРа планируется запуск производства фитингов. Предварительный объем переработки до 40 тонн в месяц позволит импортозаместить и удовлетворить запросы на эту продукцию в сетях водоснабжения и газификации. СИБУР продолжает работу над выпуском специальной литиевой марки для данного производства.
— Партнерство и достижение совместного оптимального результата лежат в основе философии бизнеса СИБУРа. В последние несколько лет мы далеко продвинулись в работе с клиентами-переработчиками, научились лучше отвечать на их запросы, участвовать в развитии бизнеса. В данном случае — молодая, но очень амбициозная компания использует наш специальный инструмент — предоставление сырья на более выгодных условиях при инвестициях в расширение мощностей. Такой формат позволяет с одной стороны усиливать в короткие сроки потенциал как отдельных участников, так и кластеров переработчиков вокруг наших предприятий, а в конечном счете повышает устойчивость нашего бизнеса и всей нефтехимической отрасли. С другой стороны — увеличение глубины переработки полимеров внутри страны отвечает запросу конечных потребителей в России по обеспечению продукцией в новых реалиях. Это строительная отрасль, автомобилестроение, ЖКХ, медицина, пищевая промышленность. Мы продолжим следовать этому вектору, искать новые пути расширения возможностей наших клиентов — на системном уровне и в рамках индивидуальной работы с каждым, — подчеркнул член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.Промышленность Татарстан
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