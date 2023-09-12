Герман Греф: рост ВВП России по итогам 2023 года может составить от 2 до 3 процентов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить от 2 до 3 процентов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).



По его словам, на курс рубля давят спекулянты:

— Сегодня внебиржевой валютный рынок очень большой сформировался вне нашей юрисдикции, происходит рублевая утечка и там происходит внебиржевая торговля. Надо внимательно смотреть, что с этим можно делать. Мы свои предложения в этой части направили, моя практика показывает, что административные меры не очень хороши, — приводит ТАСС слова Грефа.

Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за II квартал 2023 года, в соответствии с которой рост экономики составил 4,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Столь сильный рост обусловлен эффектом низкой базы — на II квартал 2022 года пришелся максимальный спад российской экономики в прошлом году, после чего ВВП поквартально восстанавливался, прокомментировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При этом ВВП во II квартале 2023 года был все еще на 1,4 процента ниже максимума, достигнутого в I квартале 2022 года, то есть до начала СВО.

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Маргарита Головатенко