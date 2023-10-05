Первым в реестр технопарков в сфере высоких технологий Минпромторга России включили татарстанский «ИнноПарк»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпромторг России включил первый объект в реестр технопарков в сфере высоких технологий, которые могут воспользоваться мерами господдержки. Им стал «ИнноПарк» Особой экономической зоны «Иннополис» и его управляющая компания, сообщает аппарат вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.

В рамках господдержки технопарки в сфере высоких технологий могут рассчитывать на частичное возмещение затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры. Объем возмещения будет рассчитан исходя из уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин.

— Важно, что команды, развивающие инфраструктуру парков в сфере высоких технологий, смогут рассчитывать на федеральные меры поддержки наравне с промышленными и индустриальными парками, ведь такие технопарки создают условия для развития технологических компаний, разработчиков программного обеспечения и высокотехнологичных услуг для промышленных предприятий, и, соответственно, развивают промышленную инфраструктуру в регионе, — сказал Шайхутдинов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главное из условий для получения технопарками поддержки — практическое внедрение компаниями-резидентами научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг.

В сентябре сообщалось, что на территории «ИнноПарка» в Иннополисе запустят российско-китайское производство телеком-оборудования общей стоимостью 2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона «Иннополис» и ООО «Та-Информационные технологии» («Та-Ит») было подписано на полях международного форума Kazan Digital Week.

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Айрат Назипов