У челнинской корпорации изымут землю ради реконструкции дороги
Власти Татарстана заберут земельный участок, который принадлежит земельной корпорации «Энергия» из Набережных Челнов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Участок площадью 36 242 квадратных метра изымут в целях реконструкции дороги регионального значения Набережные Челны — Сарманово.
Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника земель об изъятии в 10-дневный срок. Он должен получить компенсацию.
Напомним, в Кайбицком районе Татарстана из-за реконструкции дороги регионального значения Кушманы — Бушанча — Большое Русаково у ООО «Август-Кайбицы» изымут земельный участок. Изъятие земельного участка для государственных нужд проводится по предложению Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и Главтатдортранса.
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