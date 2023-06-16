Казанский «Водоканал» потратит на инженерные сети водоснабжения и водоотведения в новом СИЗО 95,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Казанский «Водоканал» потратит на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к новому следственному изолятору (СИЗО) на ул. Гудованцева в Московском районе города 95,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Заявки принимаются до 3 июля, итоги подведут 10 июля. Подрядчик должен выполнить работу в течение трех месяцев после заключения договора.

Финансирование осуществляется из платы за подключение. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Водоканал» выступит поставщиком услуг по подключению к водоснабжению и водоотведению нового СИЗО. В сумме технологическое присоединение СИЗО к водоснабжению и водоотведению оценивается в 220 млн рублей — 166 млн рублей и 104 млн рублей соответственно. Все работы должны завершиться до февраля 2026 года.

Отметим, что новый следственный изолятор в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.

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Маргарита Головатенко