В информационной системе ГИБДД вновь произошел сбой

Фото: Илья Репин (архив)

В работе федеральных информационных систем ГИБДД произошел очередной сбой. Технические проблемы возникли по линии предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений, предупредили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

Граждан, которые запланировали посещение регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции МВД по РТ, просят отложить визит на следующую неделю. Возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записанным на прием 18 февраля, обеспечат в другой выбранный день.

Прием граждан будет осуществляться до последнего заявителя, добавили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

Фото: Илья Репин (архив)

В этом месяце в работе федеральных информационных систем Госавтоинспекции уже наблюдался сбой по той же самой линии. Это случилось 12 февраля.

Подобное случилось и в конце 2021 года. В декабре неполадки случились в системе регистрационно-экзаменационных подразделений.

