В Татарстане продолжает уменьшаться поголовье крупного рогатого скота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На конец августа 2023 года в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, у фермеров, а также у индивидуальных предпринимателей насчитывалось 914,7 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 1,4% ниже аналогичного периода прошлого года.

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий Татарстана за год увеличилось. На конец лета 2023-го их насчитывалось 323,8 тысячи, что на 1% больше, чем в конце августа прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сократилось в Татарстане за год также количество свиней (-4,4%), овец и коз (-2,2%). На конец августа 2023 года в республиканских хозяйствах их насчитывалось 476,1 тысячи и 326,6 тысячи голов соответственно.

За год уменьшилось и количество птиц — на 7,5%. На конец лета этого года в хозяйствах Татарстана их насчитывалось почти 17,7 миллиона.

Напомним, на конец первого полугодия 2023 года в Татарстане находилось 920,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 1,2% меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина