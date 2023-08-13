В Татарстане уменьшилось поголовье овец, коз и свиней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в хозяйствах всех категорий на конец июня 2023 года насчитывалось 341,2 тысячи овец и коз — на 2,4% меньше, чем в конце первого полугодия прошлого года. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Количество свиней по отношению к концу июню 2022-го сократилось в республике на 7,5%. На конец первого месяца лета этого года их насчитывалось 473,7 тысячи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выросло в Татарстане в годовом выражении количество коров. На конец июня 2023 года их в хозяйствах насчитывалось 324,7 тысячи, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом на конец первого полугодия этого года в республике насчитывалось 920,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 1,2% меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года, сообщает Татарстанстат.

Напомним, на конец мая 2023 года в Татарстане насчитывалось 923,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 1,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина