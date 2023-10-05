Татарстанские таможенники раскрыли аферу по незаконному выводу денег из страны и подделке молочных продуктов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с УФСБ России по Татарстану выявили преступную группу по незаконному выводу денежных средств из страны. Злоумышленникам удалось вывезти более 50 млн рублей, которые направлялись якобы на поставку молочного сырья, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 33-летний житель Татарстана зарегистрировал несколько коммерческих организаций. Юридический адрес одних был в Казани, а вторых — в Белоруссии. В качестве руководителя белорусской фирмы он нашел россиянина, согласившегося от своего имени открыть расчетные счета в банках и передать электронные ключи. Фирму в столице Татарстана возглавил, а также стал там одновременно и главным бухгалтером, знакомый злоумышленника.

Между этими компаниями началась «внешнеэкономическая деятельность» якобы на поставку качественного молочного сырья. Однако сам товар ни разу не ввозился на территорию России. Деньги же оставались на белорусских счетах, а в банки предоставлялись недостоверные сведения.

Вместе с этим в торговый оборот на территории России шли фальсифицированные молочные продукты, изготовленные с использованием технических жиров. при этом на этикетке говорилось о высоком качестве товара из соседней страны.

Таможенники собрали доказательства о том, что деньги, переведенные в Белоруссию, злоумышленник пытался вывезти в страны Европы и ОАЭ. В отношении татарстанца и его подельников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2021 году Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ в отношении жительницы Казани и трех жителей Ижевска. Они осуществляли незаконную организацию номинальных фирм и вывод через них по недействительным документам валюты на счета иностранных контрагентов. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 250 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин